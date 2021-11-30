Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcu Necip Uysal ve Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Bununla birlikte İrfan Can Kahveci ne kadar ceza alacak? sorusu da gündeme geldi.

İRFAN CAN KAHVECİ NE KADAR CEZA ALACAK?

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Göztepe maçındaki saldırısı nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. 44. maddeden kurula sevk edilen İrfan Can Kahveci 5 ila 10 maç arası ceza alabilir.

AHMET NUR ÇEBİ, HAKARETTEN SEVK EDİLDİ

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından medyaya yapmış olduğu açıklamalardaki "hakareti" nedeniyle Ahmet Nur Çebi'nin PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Giresunspor müsabakasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal'ın "kural dışı hareketi" gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

İRFAN CAN KAHVECİ, 44. MADDEDEN CEZA ALABİLİR

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Göztepe ile yapılan karşılaşmadaki "saldırısı" sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği bildirildi. 44. maddeden sevk edilen İrfan Can Kahveci 5 ila 10 maç ceza alabilir.

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