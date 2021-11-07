İrfan Can'ın kaçırdığı penaltı sonrası Hikmet Karaman'ın kameraya bakarak verdiği tepki olay oldu
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapayan sarı lacivertliler, İrfan Can'la bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın milli futbolcu penaltı kaçırdıktan sonra yayıncı kuruluş kameralarına dönerek verdiği tepki ise sosyal medyada çok konuşuldu.
Fenerbahçe zirve yolunda kritik öneme sahip maçta Kayserispor'u yenerek lider Trabzonspor'la farkı korumak istiyor. Milli ara öncesi kayıp istemeyen sarı-lacivertliler Kayserispor maçının ilk yarısında penaştı vuruşunu gole çeviremedi.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Kaçan penaltı sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın beIN Sports kameralarına dönerek verdiği tepki ise sosyal medyada gündeme oturdu. Deneyimli hocanın kaçan penaltıya verdiği reaksiyon binlerce kez paylaşılırken, bir grup kullanıcı penaltı kararının yanlış olduğu ve Hikmet Karaman'ın "İlahi adalet" diyerek sevindiğini söyledi.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet