İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama - Haberler Spor
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İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 49. dakikasında Halil Dervişoğlu'nun golünde İzmir ekibinin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın hatası maça damga vurdu. Sosyal medya gündeminin zirvesine oturan kaleci için binlerce paylaşım yapıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı, genç eldiveni suçlarken golü bilerek yediği yönünde yorumlarda bulundu

4 maçtır galibiyete hasret kalan Galatasaray, Göztepe karşısında kötü seriye son verdi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 2-1 kazanırken, İzmir ekibinde kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yediği gol maçın önüne geçti.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ TEPKİSİ BÜYÜK

49. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golünde üstüne gelen topu bacaklarının arasından kaçıran Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, sosyal medyada Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının hedefi oldu. Genç eldivenin sarı-kırmızılı takıma gönül verdiğini belirten taraftarlar, golü bu sebeple yediğini belirten paylaşımlar yaptı. İrfan Can'ın adı bu paylaşımlar sonrası sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşti.

İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama

İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama

İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama

İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama

İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama

İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama

İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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Haber: İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama - Haberler Spor
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