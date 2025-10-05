Haberler

İrfan Can Eğribayat sakat mı, İrancan Eğribayat kaç maç yok?

İrfan Can Eğribayat sakat mı, İrancan Eğribayat kaç maç yok?
Fenerbahçe'de sakatlıklar moralleri bozdu. Sakatlığı devam eden Jhon Durán'ın yanı sıra, antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu başparmağı kırılan kaleci İrfan Can Eğribayat, merak konusu oldu. Peki, İrfan Can Eğribayat sakat mı, İrancan Eğribayat kaç maç yok?

Fenerbahçe'deki sakatlık haberleri taraftarları endişelendirdi. Takımın önemli isimlerinden Jhon Durán'ın sakatlığı devam ederken, antrenmanda ayağına darbe alan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın başparmağı kırıldı. İrfan Can Eğribayat'ın sakatlık durumu ve kaç maç oynayamayacağı merak konusu oldu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT SAKAT MI?

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın antrenmanda yaşadığı sakatlıkla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, başarılı file bekçisinin üç gün önce akşam gerçekleştirilen idmanda ayağına aldığı darbe sonucunda sağ ayak baş parmağında kırık meydana geldiği duyuruldu.

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'nin kaleci rotasyonunda önemli bir rol üstlenmişti. Brezilyalı kaleci Ederson ile dönüşümlü olarak görev yapan İrfan Can'ın sakatlığı sonrasında teknik ekibin planlarında değişikliğe gidileceği öğrenildi.

TARIK ÇETİN İKİNCİ KALECİ OLACAK

İrfan Can'ın yokluğunda Tarık Çetin, takımın ikinci kalecisi olarak görev yapacak. Ayrıca genç eldiven Engin Can Biterge de maç kadrosuna dahil edilecek isimler arasında yer alacak.

FENERBAHÇE'DE HEDEF MORALİ KORUMAK

Sakatlık haberine rağmen sarı-lacivertliler, önümüzdeki karşılaşmalara moralli bir şekilde hazırlanmayı sürdürüyor. Teknik direktör, kadroda oluşan değişikliğe rağmen takımın dengesini korumayı hedefliyor.

