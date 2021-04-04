İrfan Buz: "Sahamızda final müsabakalarımız var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İrfan Buz: "Sahamızda final müsabakalarımız var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İrfan Buz: 'Sahamızda final müsabakalarımız var'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, kalan haftalarda sahalarında final müsabakalarına çıkacaklarını ve bu maçlarda kırılma anlarının lehlerine olacağına inandığını söyledi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, kalan haftalarda sahalarında final müsabakalarına çıkacaklarını ve bu maçlarda kırılma anlarının lehlerine olacağına inandığını söyledi.

Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Çok önemli bir müsabakaya çıktı her iki takım. Birinci devre çok kısır geçen bir maçtı. Oyunun başında bizim verdiğimiz geri pasta Samet kardeşimiz, Demba Ba'nın net bir pozisyonunda topu çeldi. Daha sonra rakibimiz öne geçti. Bizde Adem'in pozisyonu vardı. İkinci yarı maçı çevirmek için daha fazla baskı yapmamız gerekiyordu. Bunu da gösterdik. Nitekim baskıdan sonra 1-1'i bulduk. Daha sonra momentum bize geçmişti. Fakat bir penaltı pozisyonu veya daha evvelki pozisyonları akşama görmek gerekiyor. Penaltıda oyundan kopmadık. Samet onu da kurtardıktan sonda biz de coşkumuzla devam ettik. Ancak Ömer Ali müthiş vuruşuyla skoru tayin etti diyebiliriz. Arkasından risk almamız gerekiyordu. Biz 4-4-2'ye geçince 3. golü yedik. Müsabakanın içindeki olanları ders olarak göreceğiz. Perşembe günü Fenerbahçe maçıyla birlikte son 10 müsabakaya çıkacağız. Sahamızda final müsabakalarımız var. Futbolcularım oyunun üzerine çıkarak doğruları yapınca kırılma anları bizde olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Defne Samyeli Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mimar Sinan Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İrfan Buz: "Sahamızda final müsabakalarımız var" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 19:31:12. #1.14#
title