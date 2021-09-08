SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak
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SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacakTaha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş müsabakasında sahada Malatyalılara yakışır bir oyunla mücadele edeceklerini söyledi.

SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş müsabakasında sahada Malatyalılara yakışır bir oyunla mücadele edeceklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 3'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek, ligde ikinci galibiyetini aldı. Sarı-siyahlı ekip, ligin 4'üncü haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıkları Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti. Göztepe maçında sakatlanan kaleci Ertaç Özbir, Gaziantep maçında sakatlanan Karim Hafez ile Tetteh geri antrenmanlara başladı.

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör İrfan Buz, iyi bir transfer sezonu geçirdiklerini belirterek, "Öncelikle takımı yeniledik. 12 tane futbolcumuz bünyemizden gitti. Takımımızı gençleştirdik. Yeni bir yapılanmaya girdik. Transfer edilen oyuncuların isimlerine baktığımız zaman çok tecrübeli oyuncuları bünyemize kazandırdık. Bunun yanında genç kardeşlerimizi transfer ettik. Bunların arasında ligde oynayabilecek olanların kapasitesini geliştirmek istiyoruz. Alınan tüm oyuncuların altına ben kendi imzamı atıyorum. Yönetimimizle birlikte güzel bir transfer politikası izlediğimizi söyleyebilirim" dedi.

"DİNAMİK BİR TAKIMIZ"

Futbolun içerisinde alınan kötü sonuçlardan ders çıkarmanın olduğunu kaydeden Buz, "İki tane çok önemli müsabakayı kazandık. Devam etmek istiyoruz. Eksilerimiz var. Oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Hep sistem üzerine konuşuluyor. 3'lü veya 4'lü tabii biz 3'lü sistem üzerinde oynuyoruz. Takım savunması diye bir şey var. Sadece geride oynayan arkadaşlar savunma yapmıyor. Savunma önde başlıyor. Geçişlerimizi ve oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Dinamik bir takımız. Günümüz futboluna ayak uydurmak istiyoruz" diye konuştu.

BUZ'DAN, ŞENOL GÜNEŞ'E MESAJ

Bir gazetecinin, 'Milli takımın gidişatı hakkında neler söylemek istersiniz' sorusuna İrfan Buz, "Biz her zaman futbolcuların üzerine gittiğimiz için aslında oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Milli takımda çok önemli oyunculara sahibiz. 5 önemli ligde oynayan oyunculara sahibiz. Şenol hocayı yerle bir ediyorlar. Bu hocamızla birlikte biz dünya üçüncüsü olduk. Futbolda bazen bu dönemler olabiliyor. Burada çözüm anlamında neler yapabiliriz onu bulmak gerekiyor. Milli takım üzerinden baskıyı da almalıyız. İyi gününde sahiplenmek çok kolay. Kötü gününde futbolcularımıza sahip çıkmalıyız. Yalnız bizim burada bir kaptanımız var. Geçen sezon 17 gol atmış. Form grafiği üst seviyede. O tabii oynayabilir. Burada yaşa değil de performansa bakılması gerektiğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

Beşiktaş ile hafta sonu oynanacak müsabakayla değerlendiren İrfan Buz, "Beşiktaş çok önemli bir camia. Sergen hocayı tebrik ediyorum. Onlara şampiyonlar liginde başarılar diliyorum. Çok önemli transferler yaptılar. Biz de oraya gittiğimizde gerekli analizlerimizi yaparak oyunumuzu oynayacağız. Geçen senede son maça kadar her şeyimizi ortaya koyduk. Bu müsabakada da her şeyimizi ortaya koyacağız. İnşallah Malatyalılara yakışır bir oyunla İstanbul'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak
SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak
SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak
SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak
SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak
SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak
SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak
SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak
SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak
SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak
SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak
SPOR İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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