İran takımının hareketi hüngür hüngür ağlattı! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formalarına koydular - Haberler
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İran takımının hareketi hüngür hüngür ağlattı! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formalarına koydular

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Spor
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İran Pers Körfez Pro Ligi'nde mücadele eden Güney Azerbaycan Türklerinin temsilcisi Traktor FC, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da saldırıya uğrayan Onur Anıtı'nı formasına taşıdı. Forma tanıtımında ise "Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna", "Tuğu kaldırmış olan orduların başbuğuna" ifadesine yer verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bölgeye yapılan Onur Anıtı iple yıkılmak istenmişti. Olayın ardından başta Samsunlular olmak üzere birçok ilden vatandaş, anıtın olduğu bölgeye giderek nöbet tuttu. Bu sırada Samsunspor taraftarlarının açtığı meşale nedeniyle büyüleyen bir görüntü oluştu. İran'da Traktor FC takımı da bu görüntüyü formasına taşıdı.

Tebriz kentinin futbol takımı olan kırmızı beyazlılar, Atatürk Anısı üretilen formanın tanıtımını sosyal medya hesabından yaptı. Üzerinde Atatürk'ün Samsun'daki Onur Anıtı heykelinin silüetinin bulunduğu formayla birlikte, "Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna", "Tuğu kaldırmış olan orduların başbuğuna" ifadesine yer verildi.

İran takımının hareketi hüngür hüngür ağlattı! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formalarına koydular

Traktor FC'nin Türkçe sosyal medya hesabından, "Yeni çıkacak olan Atatürk Onur Formamız hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bildirmenizi rica ediyoruz." yazıldığı görüldü.

Türkiye'de de bir çok taraftarı olduğu bilinen Traktor Kulübü'nün Türkiye ile ilgili mesajları dikkat çekiyor. İran kulübü daha önce Barış Manço, Eren Bülbül ve Doğu Türkistan ile ilgili tweetler de atmıştı.

İşte o forma:

İran takımının hareketi hüngür hüngür ağlattı! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formalarına koydular

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Atatürk, Samsun, Spor, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Mehmet Vatandaş:

İçimizdeki Atatürk düşmanlarına kapak olsun

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UğuR DURAN:

Türke düşman her devleri dize getiren, anavatandan kovan vatanımızın kurtuluşunda en büyük pay sahibi Ulu Önder'in anıtına saldırı düzenleyen kişilerin TC kimliği taşıması ne acıdır ve ne ürkütücüdür.

Cevap Yaz 5 16 Yayından Kaldır
Martin Sikertel:

Değerini dünya biliyor da içimizdeki nankörler ve hainler hala anlayamadı.

Cevap Yaz 7 18 Yayından Kaldır
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