İran takımının hareketi hüngür hüngür ağlattı! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formalarına koydular

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bölgeye yapılan Onur Anıtı iple yıkılmak istenmişti. Olayın ardından başta Samsunlular olmak üzere birçok ilden vatandaş, anıtın olduğu bölgeye giderek nöbet tuttu. Bu sırada Samsunspor taraftarlarının açtığı meşale nedeniyle büyüleyen bir görüntü oluştu. İran'da Traktor FC takımı da bu görüntüyü formasına taşıdı.

"SAYGI OLSUN BU ÇELİK ATLILARIN GÖK TUĞUNA"

Tebriz kentinin futbol takımı olan kırmızı beyazlılar, Atatürk Anısı üretilen formanın tanıtımını sosyal medya hesabından yaptı. Üzerinde Atatürk'ün Samsun'daki Onur Anıtı heykelinin silüetinin bulunduğu formayla birlikte, "Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna", "Tuğu kaldırmış olan orduların başbuğuna" ifadesine yer verildi.

GÖRÜŞLERİN PAYLAŞILMASINI İSTEDİLER

Traktor FC'nin Türkçe sosyal medya hesabından, "Yeni çıkacak olan Atatürk Onur Formamız hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bildirmenizi rica ediyoruz." yazıldığı görüldü.

EREN BÜLBÜL'Ü DE UNUTMAMIŞLARDI

Türkiye'de de bir çok taraftarı olduğu bilinen Traktor Kulübü'nün Türkiye ile ilgili mesajları dikkat çekiyor. İran kulübü daha önce Barış Manço, Eren Bülbül ve Doğu Türkistan ile ilgili tweetler de atmıştı.

İşte o forma: