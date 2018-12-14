İran'da Hurma Yapraklarından İnşa Edilen Otel Turistlerin İlgi Odağı

- Kirman kentinin Kale Genc ilçesinde ahşap ve hurma ağacı yapraklarıyla inşa edilen otel

Otelin dışından ve odalarından görüntüler

Otelin müdürü Muhammed Cevad Cihanpur ile röportaj İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman kentinin Kale Genc ilçesinde ahşap ve hurma ağacı yapraklarıyla inşa edilen otel bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Kirman'ın 400 kilometre güneyindeki Kale Genc ilçesinde 2016'da hurma yapraklarından inşa edilen ve 30 yapıdan oluşan otel, 60 turisti ağırlama kapasitesine sahip bulunuyor.

Ülkenin en ilgi çekici yapılarından biri olan otelin müdürü Muhammed Cevad Cihanpur, AA muhabirine turistlerin ilgi odağı haline gelen otel hakkında bilgi verdi.

Otelin turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Cazmuryan adı verilen bölgenin yakınlarında konumlandığını aktaran Cihanpur, "Birçok turist bu bölgeyi ziyaret ediyor ancak bölgede otel bulunmuyordu. Turistlerin kalacağı ve bölgenin mimarisiyle uyumlu bir otel yapmaya karar verdik." dedi.