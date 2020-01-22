İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22.01.2020 23:06 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:06
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentinde 5,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hacıabad'ın Sergez beldesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.53'te kaydedildi.

Depremin 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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