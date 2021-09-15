İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: "İran'ın nükleer çalışmaları şeffaf olmalı"

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, "İran'ın nükleer çalışmaları meclisin aldığı kararlara bağlı kalarak şeffaf olmalıdır. Dünya tarafından nükleer faaliyetleri gizlemek ile suçlanmamalıyız" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Meclis Dış İlişkiler ve Milli Güvenlik Konseyi'nde yapılan görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. İslami, geçtiğimiz hafta İran'ın başkenti Tahran'a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Milli Güvenlik Konseyi'ne rapor sunduğunu belirtti. İslami, nükleer tesislerdeki elektrik üretimini arttıracaklarını belirterek, "Tıpkı meclisin ve dini liderimizin belirlediği hedef doğrultusunda nükleer faaliyetlerden sağlık, enerji ve diğer birçok sektörde gerekli faydaları elde etmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Nükleer tesislerdeki elektrik üretimini 8 bin megavata çıkartacağız" ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu ve bu faaliyetlerin şeffaf olması gerektiğini belirten İslami, "Dünya tarafından nükleer faaliyetleri gizlemekle suçlanmamalıyız" dedi.

UAEA ile yapılan tüm görüşmelerde meclisin aldığı stratejik eylem kararına bağlı olacaklarını belirten İslami, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, nükleer faaliyetlerimizin ajans tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde devam etmesini istiyor. Biz müzakerelerde meclisin aldığı kararlara da bağlı kalarak hareket ediyoruz" ifadesini kullandı.

İslami, "Nükleer tesislerde UAEA'ya ait tüm kamera sistemleri faaliyetlerine devam ediyor. Nükleer anlaşma sorası tesislere eklenen kamera sistemleri ise anlaşmanın diğer taraflarca ihlal edilmesi nedeniyle faaliyetleri sonlandırıldı. Yine tesislerimize yönelik son terör saldırılarında bazı kamera sistemleri hasar gördü. Bu konuda da gerekli görüşmeler yapıldı" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin 12 Eylül tarihinde gerçekleşen Tahran ziyareti sonrası UAEA ve İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından açıklanan ortak bildiride, İran'ın UAEA müfettişlerine İran Atom Enerjisi Kurumu ve UAEA ortak mühürleri altında tutulacak olan belirlenmiş ekipmanlarda hizmet vermelerine ve hafıza kartlarını değiştirmelerine izin vereceği belirtilmişti. - TAHRAN

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