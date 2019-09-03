Irak'ta yumurta ve kanatlı diplomasisi sürüyor

03.09.2019 17:19

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Bağdat'ın Cemile Bölgesi ve Şorca Çarşısı'nı gezerek, ithalatçıların sıkıntılarını ve taleplerini onlardan doğrudan dinledik ve esnaf boyutunda Türkiye ile ticaretin nasıl yürüdüğünü yakından anlamaya çalıştık" dedi.