Irak'ta hükümet karşıtı protestoların ana merkezi 'Türk Lokantası' oldu

02.11.2019 14:08

Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan ve ülke geneline yayılan hükümet karşıtı gösterilerin ana merkezi başkentin göbeğinde ve "Türk Lokantası" adıyla bilinen terk edilmiş bir alışveriş merkezi oldu.



Saddam Hüseyin zamanında yapılan Dicle Nehri kıyısındaki 14 katlı metruk binada toplanan çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, hükümet istifa edene kadar mekanı terk etmemekte kararlı olduklarını belirtiyor. Iraklı yüzlerce gösterici burada yatıp kalkarak, yemeklerini de burada yiyor. Birçok genç ailelerini günlerdir görmediklerini, duş alamadıklarını ancak protestolara devam edeceklerini söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle