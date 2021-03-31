Irak iş insanları temsilcilerinden Manisa'da inceleme
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Irak iş insanları temsilcilerinden Manisa'da inceleme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Irak iş insanları temsilcilerinden Manisa'da inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ı makamında, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve Manisa Şube Başkanı İbrahim Hakkı Katıöz ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ı makamında, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve Manisa Şube Başkanı İbrahim Hakkı Katıöz ziyaret etti.

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve Manisa Şube Başkanı İbrahim Hakkı Katıöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. İş insanlarının her iki ülke arasındaki ticaretini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Nevaf Kılıç, Manisa ziyaretleri kapsamında kurumları sırasıyla ziyaret ettiklerini, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret etmek istediklerini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve Manisa Şube Başkanı İbrahim Hakkı Katıöz'e çalışmalarında başarı dileklerini iletti. - MANİSA

Irak iş insanları temsilcilerinden Manisa'da inceleme
Irak iş insanları temsilcilerinden Manisa'da inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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