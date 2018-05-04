Irak Dışişleri Bakanı Caferi: "Türk Malları, Irak Pazarında İyi Bir Yere Sahiptir"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türk şirketlerinin Irak'ta üretim ve yatırım yapacağı ortamın hazırlanması için karşılıklı gayret göstermek bizim önceliklerimizden biri." dedi.

Zeybekci, bakanlıkta, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile bir araya geldi.

Türkiye ile Irak arasında hiçbir engel ve yasağın bulunmadığı, tüm olumsuzlukların ortadan kalktığı, ticari, ekonomik ve siyasi bir iklimin hakim olmasını istediklerini belirten Zeybekci, birinci önceliklerinin, iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkileriyle ortaklıklarını en üst seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi.

Zeybekci, 2014 yılında Türkiye'nin ihracatında Irak'ın 2. sıraya kadar çıktığını ancak şu an 5'inci, 6'ncı sıralara gerilediğini bildirdi. Irak'ın bir an önce tekrar üst sıralara çıkmasını istediklerini vurgulayan Zeybekci, "Irak'ın altyapı projelerinde yer alan müteahhitlerimizin yanında, Türk şirketlerinin Irak'ta üretim ve yatırım yapacağı ortamın hazırlanması için karşılıklı gayret göstermek bizim önceliklerimizden biri." diye konuştu.

"Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz." atasözünü hatırlatan Zeybekci, Bağdat'ın Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Türk halkı olarak terörle mücadelesinden dolayı Irak'ı kutladığını dile getiren Zeybekci, "Bölgemizdeki tüm terör örgütlerinin anası, babası birdir ve ülkemizdeki 15 Temmuz ihanet girişimlerini yapanların anaları, babaları da aynıdır. Çıktıkları delik ve beslendikleri kaynak aynıdır. Bu coğrafyanın milletleri olarak ortak mücadeleyi çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz"

Irak Dışişleri Bakanı Caferi de iki ülke arasında, her türlü alanda ilişkilerin geliştirilebileceğini söyledi. Türkiye'nin deneyimlerinin çok başarılı olduğunu ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirten Caferi, "15 Temmuz'da bir kalkışma gerçekleşti ve Irak, Türkiye'yi arayan ilk ülkelerden birisi oldu. Biz hemen bu durumu kınadık." ifadesini kullandı.

Ekonominin, ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendiren bir faktör olduğuna işaret eden Caferi, "Türk malları, Irak pazarında iyi bir yere sahiptir ve tüketicilerimiz ürünlerinizi her zaman ön planda tutmaktadır. 2014 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 18 milyar dolar düzeyindeydi ancak daha sonra Irak'taki terör olayları nedeniyle bu azalmaya başladı." dedi.

Caferi, Irak'ın geçen yıl uluslararası düzeyde teröre karşı çok önemli bir mücadele verdiğine dikkati çekerek, "Biz, Irak'ta teröre karşı zafer kazandık. Bu sizleri de olumlu etkiledi. Çünkü terör diğer ülkeleri de tehdit ediyordu. Şimdi ise DEAŞ Irak'ta tarihin bir parçası oldu, bitti." diye konuştu.