İphone X Türkiye Fiyatı!

Apple tarafından dün gerçekleşen etkinlikte tanıtılan ve hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılaşılan üst düzey akıllı telefon iPhone X, bilindiği üzere yut dışında 999 Dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ülkemiz için ise herhangi bir fiyat açıklaması bulunmamasına karşın bugün, büyük bir teknoloji perakendecisi iPhone X için satış sayfası açtı!



iPhone X Vatan"da satışa sunuldu!



Tanıtımı üzerinden daha bir gün bile geçmemesine rağmen Apple"ın üst düzey akıllı telefonu iPhone X, Türkiye"nin büyük teknoloji perakendecilerinden biri olan "Vatan Bilgisayar" tarafından ön siparişe açıldı.







Vatan Bilgisayar tarafından açılan ön sipariş sayfasında iPhone X için 5.999,00 TL gibi bir fiyat etiketi belirlenmiş. Siparişe açılan telefon Uzay Grisi renkte ve 64 GB dahili depolama alanına sahip.



Ancak bu fiyat etiketinin tamamen Vatan Bilgisayar tarafından belirlenmiş olduğunu ve herhangi bir resmiyet teşkil etmediğini belirtmeden geçmeyelim. Zira asıl satış fiyatı çok daha aşağı veya yüksek olabilir.