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iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı

Eylül - ekim gibi tanıtılması beklenen iPhone 12 serisinin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımının nasıl olacağı belli oldu.

13.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:45

Apple tarafından Eylül-Ekim aylarında tanıtılması beklenen 4 yeni iPhone 12 modeli olduğu biliniyor. Cihazların iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max şeklinde isimlendirilmesi bekleniyor. Haber7'nin haberine göre, üretime başladığı duyurulan 4 yeni iPhone modelinin arka tasarımının nasıl olacağı görülebilen iPhone 12 kılıfları sızdırıldı.

IPHONE 11 SERİSİYLE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Daha öncesinde 3D modelleri sızdırılan iPhone 12 serisinin arka kısmında 4 kameralı bir yerleşimin olduğunu görülmüştü. Yeni ortaya çıkan kılıf görselinde yeni kamera yerleşiminin geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 11 serisiyle benzerlik gösterdiği söylenebilir.

3 ARKA KAMERA OLACAK

5,4 inç ve 6,1 inç büyüklüğündeki modellerde iki kameranın yer alacağı da daha önceki sızıntılarda ortaya çıkmıştı. 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inç büyüklüğündeki Pro Max ise üç arka kameraya ve LiDAR tarayıcıya sahip olacak. Ayrıca tüm modellerde ekran çentiğinin küçüleceği ve cihazların, 5G desteği sunan Apple A14 Bionic işlemcisinden güç alacağı da daha önce sızdırılmıştı.

Sızdırılan iPhone 12 serisi kılıflarına ait fotoğraflar şöyle:

iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı

Ekonomi Manşet

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