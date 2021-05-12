İpekyolu Belediyesinin 'Sahil Bandı Projesi' hayat buluyor
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İpekyolu Belediyesinin 'Sahil Bandı Projesi' hayat buluyor

İpekyolu Belediyesinin 'Sahil Bandı Projesi' hayat buluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından Van Gölü'nün kıyısında hayata geçirilecek olan Sahil Bandı Projesi'nin yapım çalışmaları başlatıldı.

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından Van Gölü'nün kıyısında hayata geçirilecek olan Sahil Bandı Projesi'nin yapım çalışmaları başlatıldı.

Sıcak havaların kendisini hissettirmeye başladığı bu günlerde, İpekyolu Belediyesi projelerini birer birer kamuoyuyla paylaşmaya başladı. İpekyolu Belediyesinin 'Marka Bir İpekyolu İnşa Ediyoruz' projeleri kapsamında; Sahil Bandı Projesi'nin saha çalışmalarına başlandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, görsel açıdan kenti modern hale getirecek olan projenin hayat bulmasıyla, İpekyolu ilçesi için büyük kazanımları da beraberinde getireceğini belirtti. Van iline yakışır güzel bir projeyi başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kaymakam Aslan, "Marka Bir İpekyolu İnşa Ediyoruz' dedik ve projelerimizin inşası için startımızı verdik. Projelerimizle ilçemizin tarihi ve kültürel zenginliklerine, doğal güzelliklerine sahip çıkma amacı taşıyoruz. Sahil Bandı projemizin hayat bulması ile il ve ilçemiz yerli ve yabancı turistlerin ağırlanacağı bir çekim merkezi haline gelecek. İlçemiz gelişiminde de önemli ve yeni bir sayfa açacak olan projemizin, tüm hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sahil bandı proje içeriği

Birinci etabı 230 bin metrekare alana sahip olacak Sahil Bandı Projesi kapsamında; 190 bin metrekare yeşil alan, 7 bin metrekare bisiklet yolu, bin metrekare koşu yolu, yürüyüş alanları, gezi ve eğlence amaçlı mini tren güzergahı, bin araçlık otopark, spor alanları, çocuk eğlence alanları, piknik ve dinlenme alanları, yel değirmeni konseptli kafeterya, ibadethane, bebek bakım odası, modern kent mobilyaları, bin kişilik amfi tiyatro sahnesi, doğa ve gözetleme kulesi, ada şeklinde iskele, otantik satış meydanı, satranç alanları, açık aktivite alanları, profesyonel kaykay pisti ve sosyal donatılar yer alacak. - VAN

İpekyolu Belediyesinin 'Sahil Bandı Projesi' hayat buluyor
İpekyolu Belediyesinin 'Sahil Bandı Projesi' hayat buluyor
İpekyolu Belediyesinin 'Sahil Bandı Projesi' hayat buluyor
İpekyolu Belediyesinin 'Sahil Bandı Projesi' hayat buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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