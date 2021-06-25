İpekyolu Belediyesinden kadın üretimine katkı
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İpekyolu Belediyesinden kadın üretimine katkı

İpekyolu Belediyesinden kadın üretimine katkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Van'In İpekyolu Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin ekonomiye kazandırılacağı İpekeller Kadın Emeği Pazarını kuruyor.

Van'In İpekyolu Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin ekonomiye kazandırılacağı İpekeller Kadın Emeği Pazarını kuruyor.

'Marka Bir İpekyolu İnşa Ediyoruz' hedefindeki projelerden olan Kadın Emeği Pazarı'nın projelendirme aşaması tamamlandı. Kadınların ekonomik sürece dahil edilerek, yöresel ve el emeği ürünlerini sergileyecekleri 'İpekeller Kadın Emeği Pazarı' bir yandan kadın istihdamını sağlayacak bir yandan üretime katkı sunacak. Kadın Emeği Pazarı ile kadınları ekonomik ve sosyal yaşama dahil etmek istediklerini ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek, aile ekonomisine katkı sağlayabilecekleri, kendilerine ait bir pazar yeri olsun istedik. Kuracağımız İpekeller Kadın Emeği Pazarı ile kadınlarımız, ürünlerini sergileyerek aile bütçesine katkı sağlayacak. Modern teknik özelliklerin bir arada olacağı pazar projemizi inşallah en kısa sürede tamamlayarak, kadınlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Hafıziye Mahallesi'nde yapılacak olan İpekeller Kadın Emeği Pazarı, üreticisi kadın olan el emeği ürünlerinin tüketiciye ulaştırılmasını sağlayacak bir sergi niteliğinde olacak. Stantlarda konumlandırılacak olan ürünler, vatandaşların beğenisine sunulacak. Güvenli alışverişin merkezi niteliğindeki pazar yerinin, kısa süre içerisinde yapılarak faaliyetlerine başlatılması hedefleniyor. - VAN

İpekyolu Belediyesinden kadın üretimine katkı
İpekyolu Belediyesinden kadın üretimine katkı
İpekyolu Belediyesinden kadın üretimine katkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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