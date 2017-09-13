İpek Soylu Çiftlerde Çeyrek Finalde

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, ilk turda Lyudmyla Kichenok-Katarina Srebotnik ikilisini 2-0 yenerek çiftlerde çeyrek finale yükseldi.

İpek Soylu Çiftlerde Çeyrek Finalde

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, ilk turda Lyudmyla Kichenok-Katarina Srebotnik ikilisini 2-0 yenerek çiftlerde çeyrek finale yükseldi.

Başkent Tokyo'da düzenlenen organizasyondaki çift kadınlar ilk tur mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, Ukraynalı Kichenok ve Sloven Srebotnik çiftiyle karşılaştı.

İpek Soylu ile takım arkadaşı Mertens, müsabakadan 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

Organizasyonun çeyrek final mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, yarın Ukraynalı Kateryna
Bondarenko ve Sırp Aleksandra Krunic çiftiyle karşı karşıya gelecek.