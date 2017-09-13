İpek Soylu Çiftlerde Çeyrek Finalde

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, ilk turda Lyudmyla Kichenok-Katarina Srebotnik ikilisini 2-0 yenerek çiftlerde çeyrek finale yükseldi.



Başkent Tokyo'da düzenlenen organizasyondaki çift kadınlar ilk tur mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, Ukraynalı Kichenok ve Sloven Srebotnik çiftiyle karşılaştı.



İpek Soylu ile takım arkadaşı Mertens, müsabakadan 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.



Organizasyonun çeyrek final mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, yarın Ukraynalı Kateryna

Bondarenko ve Sırp Aleksandra Krunic çiftiyle karşı karşıya gelecek.