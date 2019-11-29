İpek böceği destekleme ödemeleri bugün yatırılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği destekleme ödemelerinin bugün saat 18.00'den itibaren hesaplara yatırılacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli paraların bugün saat 18.00'den sonra hesaplara yatacağını söyledi.
Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:
"2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün günü başlıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon TL ödeme yapacağız. Destek ödemeleri bugün saat 18.00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun"