İpek böceği destekleme ödemeleri bugün yatırılacak

29.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:26

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli paraların bugün saat 18.00'den sonra hesaplara yatacağını söyledi.

Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün günü başlıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon TL ödeme yapacağız. Destek ödemeleri bugün saat 18.00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun"