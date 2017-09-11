İos 11 ile Hayatımızda Neler Değişecek? (Video)

12 Eylül itibarıyla gerçekleştirilecek ve bizim de yerinden takip edeceğimiz etkinlikle birlikte yepyeni iPhone modelleri tanıtılacak. Yeni iPhone modellerinin yanı sıra, uzun süredir beta süreci devam eden iOS 11"in de yakın zamanda kullanıcılara sunulması bekleniyor.



Biz de bu videomuzda, iOS 11 ile hayatımıza girecek yeni özelliklere yakından baktık!



iOS 11"in yenilikçi özellikleri!



Apple"ın yeni mobil işletim sistemi, aslında hayatı kolaylaştırmak adına birçok yeni özellikle geliyor. Örneğin herhangi birisine Wi-Fi şifrenizi paylaşmak için artık sadece telefonu o cihaza yaklaştırmak ve tek bir tuşla onay vermek yeterli oluyor.







Tabii ki iOS 11 sadece iPhone tarafında değil, iPad tarafında da büyük yenilikler getiriyor. Yavaş yavaş neredeyse bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunan iPad cihazlar, yeni sürümle beraber daha da yetenekli hâle geliyor.



Tabii ki arttırılmış gerçeklik de, yeni sürümün en önemli avantajlarından biri. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizi video ile baş başa bırakalım. İyi seyirler!