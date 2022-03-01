Invest ne zaman işlem görecek, Investco borsada ne zaman işlem görecek sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

INVEST NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

24 TL sabit fiyatla halka arz olan şirket payları, 1 Mart tarihinden itibaren yine 24 TL fiyat ile işilem görmeye başlayacak.

InvestCo Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılarına yapmış olduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Investco Holding A.Ş.'nin (Şirket) 37.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 187.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 01/03/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 24 TL/pay baz fiyat, "INVES.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 4.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

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