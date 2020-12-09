İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi

09.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:04
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan omurilik hastası emekli memur Rıdvan Şirin'e, internetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan omurilik hastası emekli memur Rıdvan Şirin'e, internetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı gönderildi.

Muhittin Mahallesi'nde kendisi gibi emekli eşiyle yaşayan 63 yaşındaki Şirin, AA muhabirine, bir süre önce internettte gezerken ceviz reklamıyla karşılaştığını söyledi.

Güzel görünen cevizden etkilenip 400 lira karşılığında 25 kilogram ceviz siparişi verdiğini ve parayı da internet üzerinden yatırdığını anlatan Şirin, "Birkaç gün sonra evime kargoyla bir çuval geldi. Açıp baktığımda çürümüş kestane ve çakıl taşlarıyla karşılaştım. Çok büyük şaşkınlık yaşadım ve üzüldüm." dedi.

Şirin, internetten alış veriş yapanların çok dikkatli davranması gerektiğine işaret etti.

İnternet ve televizyonlardan yapılan bazı reklamların insanları yanıltabileceğini vurgulayan Şirin, "Ben de böyle bir şey yaşadım. Dolandırıldığımı anlayınca firmayı aradım. Telefonu her defasında başka biri açtı. Şimdi telefon hiç açılmıyor. Polise ve savcılığa müracaat ederek hakkımı, hukuki yollardan arayacağım." diye konuştu.

Şirin, hastalığının yanı sıra bir de böyle bir durumla karşılaşınca oldukça üzüldüğünü dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

İlgili Haberler

Suçlar sanal ortama taşındı; bıçak, tabanca yerine klavye ve mouse
Suçlar sanal ortama taşındı; bıçak, tabanca yerine klavye ve mouse
Prof. Dr. Budak: 'Bir çakıl taşımızı bile milli çıkarlarımız doğrultusunda çok önemsiyoruz'
Prof. Dr. Budak: "Bir çakıl taşımızı bile milli çıkarlarımız doğrultusunda çok önemsiyoruz"
Evinin önüne gelen 'Yonca' ismini verdiği tilkiyi 4 aydır besliyor
Evinin önüne gelen 'Yonca' ismini verdiği tilkiyi 4 aydır besliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mehmet Ersoy Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Öykü Çelik Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Pierre Webo Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:05:12. #1.14#
title