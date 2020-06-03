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Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir

Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte kuyumcularda altın alışverişi hareketlenmeye başladı. Altın fiyatlarının yükselişinin durması sebebiyle hareketlilik artarken, kuyumcular vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinde sahte altınla karşılaşılabileceği konusunda uyardı.

03.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:46

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin ışığında normalleşme kuralları, her sektörü olduğu gibi kuyumculuk sektörünü de olumlu yönde etkiledi. Normalleşmenin yanı sıra düğün sezonunun da yaklaşması ile birlikte kuyumcular hareketlenmeye başladı. Altının her dönemin yatırım aracı olduğunu vurgulayan kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda da uyarmayı unutmadı. İnternetten yapılan alışverişlerde görsel kandırmacanın yanı sıra sahte altın riskiyle karşılanabileceği uyarısı yapıldı.

"ALTIN TÜM ZAMANLARDA YATIRIM ARACI"

İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Kazım Nalbant, altının her dönemde en önemli yatırım aracı olduğunu söyledi. Nalbant, "1 Haziran'daki normalleşme süreciyle birlikte düğün sezonu için talepler yeni başladı. Vatandaşlar gelip hesap yapıyorlar. Kuyumcular olarak düğün sezonundan ümitliyiz. Altında bir düşüş söz konusu ama eski fiyatlara geri döneceğini sanmıyorum. Altın tüm zamanlarda yatırım aracı olmuştur. Bir laf vardır; 'durur durur yerini bulur' diye. Altın hep yükselişte, değerini hiç kaybetmez. Altına yatırım yapılabilir" diye konuştu.

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE SAHTE ALTIN TEHLİKESİ

İnternetten yapılan altın alışverişlerindeki tehlikeye dikkat çeken kuyumcu esnafı İbrahim Coşkun ise sahte altını ayırt etmekte kendilerinin bile zorlandığını söyledi. Coşkun, "İnternetten altın alışverişi güvenli değil. İnternette gösterdikleri ürünleri görsel desteklerle canlı hale getiriyorlar ama orijinali o şekilde gelmiyor. Üstelik sahte olabilme riski de var. Altının fiyatı yükseldikçe bu tarz riskler de çoğalıyor. Sahte altını ayırt edebilmek çok zor. Kuyumcular bile bunu ayırt etmekte zorlanıyor, hatta bazen ayırt edemiyor. Sahte altını bilmeden alan meslektaşlarımız var. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, tanıdık veya bilindik kuyumculardan alışveriş yapmaları" diyerek vatandaşları uyardı.

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir

"ALTIN FİYATLARINI PAHALI BULDUM"

Kızının düğünü için altın alışverişi yapmaya geldiğini söyleyen Hüseyin Eskici isimli vatandaş altın fiyatlarını pahalı bulduğunu belirtti. Eskici, "Kızımın düğünü var, ona bilezik almak için geldim. Altın fiyatlarını pahalı buldum. Yapacak bir şey yok. Düğün yapıyoruz, mecburuz" dedi.

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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