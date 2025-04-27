İnter Roma CANLI İZLEME linki var mı! Serie A İnter Roma maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?

İnter Roma maçı hangi kanalda? İnter Roma maçı öncesi İnter Roma maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Süper Lig'in önemli mücadelelerinden İnter Roma maçı detayları araştırılıyor. Peki, İnter Roma maçını hangi kanal veriyor? İşte İnter Roma maçı yayın bilgisi haberimizde! İnter Roma CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

İNTER ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter ile Roma arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, S Sport 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

İNTER ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

İnter Roma maçı, 27 Nisan Pazar günü oynanacak.

İnter Roma maçı, saat 16:00'da başlayacak.

İNTER ROMA MAÇI KAÇ KAÇ?

İnter Roma maçı henüz başlamadı.

İNTER ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter ve Roma, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.