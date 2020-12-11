Inter Miami'nin sahibi David Beckham, G.Saraylı Falcao'dan vazgeçmiyor
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Inter Miami'nin sahibi David Beckham, G.Saraylı Falcao'dan vazgeçmiyor

11.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:08
Inter Miami'nin sahibi David Beckham, G.Saraylı Falcao'dan vazgeçmiyor

İngiliz efsanesi David Beckham'ın sahibi olduğu ABD ekibi Inter Miami, Galatasaray'da geleceği tartışılan Kolombiyalı forvet Radamel Falcao için devre arasında harekete geçmeye hazırlanıyor. Beckham'ın ısrarla takımında görmek istediği Falcao'nun adı daha önce de ABD ekibiyle anılmıştı.

Devre arasında ön libero ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi, eldeki futbolculara gelen teklifler ise değerlendirme kararı aldı.

ABD ekibi Inter Miami, sarı kırmızılarda bonuslarla birlikte 7 milyon euroyu bulan maaşıyla takımın en çok kazanan ismi olan ancak sakatlıklar nedeniyle katkı sağlayamayan Radamel Falcao'ya, bir kez daha talip oldu.

Inter Miami'nin sahibi David Beckham, G.Saraylı Falcao'dan vazgeçmiyor
David Beckham

DAVID BECKHAM ISRARCI

Uzun süredir Kolombiyalı golcüyü transfer etmek isteyen David Beckham'ın, devre arasında sarı-kırmızılıların kapısını çalması bekleniyor. Beckham'ın ısrarla takımında görmek istediği Falcao'nun adı daha önce de ABD ekibiyle anılmıştı.

Haber Yorumları (1)
AA: GS BU ADAMI SATIP MALİYETİNDEN KURTULMALI. . . . .
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