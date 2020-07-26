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Inter'li Antonio Conte'den Messi transferi için ilginç sözler: Fantezi futbolda bile alamayız

Inter'e transfer olacağı iddia edilen Barcelonalı Lionel Messi ile ilgili, İtalyan kulübünün teknik direktörü Antonio Conte, "Bu yalan haberlere inanmayın. Messi, Inter'e fantezi futbol oyununda bile gelmez" dedi.

26.07.2020 18:22 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:34

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi için çıkan transfer iddiaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BU YALAN HABERLERE İNANMAYIN"

Deneyimli Teknik Direktör Messi transferi için, "Onun hakkında çıkan iddialar tamamen yalan. Bu yalan haberlere inanmayın. Messi, Inter'e fantezi futbol oyununda bile gelmez" ifadelerini kullandı.

Inter'li Antonio Conte'den Messi transferi için ilginç sözler: Fantezi futbolda bile alamayız
Antonio Conte

SERİE A'DA İKİNCİ SIRADA

Antonio Conte'nin takımı Inter, Serie A'da 36 maç sonunda 76 puanla 2. sırada yer alıyor.

Inter'li Antonio Conte'den Messi transferi için ilginç sözler: Fantezi futbolda bile alamayız
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