Inter'li Antonio Conte'den Messi transferi için ilginç sözler: Fantezi futbolda bile alamayız Inter'e transfer olacağı iddia edilen Barcelonalı Lionel Messi ile ilgili, İtalyan kulübünün teknik direktörü Antonio Conte, "Bu yalan haberlere inanmayın. Messi, Inter'e fantezi futbol oyununda bile gelmez" dedi.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi için çıkan transfer iddiaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "BU YALAN HABERLERE İNANMAYIN" Deneyimli Teknik Direktör Messi transferi için, "Onun hakkında çıkan iddialar tamamen yalan. Bu yalan haberlere inanmayın. Messi, Inter'e fantezi futbol oyununda bile gelmez" ifadelerini kullandı. Antonio Conte SERİE A'DA İKİNCİ SIRADA Antonio Conte'nin takımı Inter, Serie A'da 36 maç sonunda 76 puanla 2. sırada yer alıyor.