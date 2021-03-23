Arturo Vidal, G.Saray'a resmen önerildi! Tüm gözler Terim'in vereceği kararda

Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılara sözleşmesi tek taraflı feshedilen Belhanda'nın yerine dünyaca ünlü futbolcu Arturo Vidal önerildi. Şilili yıldızın yıllık maliyeti karşılanırsa, bonservissiz takıma katılabileceği belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi için Fatih Terim'den gelecek yanıt bekleniyor. Terim daha önce yaptığı açıklamada, "Kariyere para vermeyeceğiz" demişti. Tecrübeli çalıştırıcının Vidal kararı merakla bekleniyor.

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendirmişti. Sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı.

TEK TARAFLI FESHETTİ

Yönetim, Sivasspor maçı ardından yayıncı kuruluşa zemin hakkında eleştiride bulunan Younes Belhanda'nın fişini çekti ve sözleşmesi tek taraflı feshetti. Sarı kırmızılı yönetim, Belhanda ile yolları ayrıldıktan sonra o bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı. Galatasaray'ın orta saha arayışlarına devam etmesi menajerleri heyecanlandırıyor. Pek çok dünya çapında yıldız Galatasaray'a öneriliyor.

SON ÖNERİ ARTURO VIDAL

10 numara için Julian Draxler şu anda herkesin gözdesi ama maliyeti de sıkıntı yaratıyor. Hal böyleyken Medel'i Beşiktaş'a götüren menajer Felicevic, sarı-kırmızılıların önüne Arturo Vidal'ı getirdi.

BEDELSİZ GELEBİLİR

Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şilili oyuncunun bonservisini bedelsiz alabileceğini yıllık ücretinin karşılanması durumunda Galatasaray'da oynayabileceğini iletti.

"KARİYERE PARA VERMEYECEĞİZ"

Daha önce, "Kariyere para vermeyeceğiz" diyen Fatih Terim'in, 33 yaşına gelen Vidal'a onay verip vermeyeceği ise bilinmiyor. Vidal, Marsilya'nın da gündeminde yer alıyor.

ON NUMARA DA OYNUYOR

Leverkusen, Juventus ve Bayern forması giyen Vidal, sezon başında Barcelona'dan bedelsiz olarak İnter'e geçmişti. İtalyan ekibinde, 23 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 1 gol, 2 asist ile oynadı. Vidal hem merkez orta saha hem de on numara olarak forma giyebiliyor.

(TAKVİM)