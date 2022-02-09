Inter'de kıyamet koptu! Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşlarıyla kavga etti

İtalya Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Inter'in yıldızı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşlarıyla kavga ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

SİNİRLER GERİLDİ VE KAVGA ÇIKTI

Star.com.tr'nin İtalya basınından aktardığı habere göre, İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan'a kaybeden Inter'de karşılaşmanın ardından ortalık karıştı. Maçtan sonra soyunma odasında sinirler gerildi ve kavga çıktığı öğrenildi. Çıkan kavganın Kaleci Samir Handanovic, Danilo D'Ambrosio ve Hakan Çalhanoğlu'nun arasında yaşandığı belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN MAAŞI KRİZE SEBEP OLDU

Bu sezon Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yıllık 5 milyon euro maaş alan milli yıldızın sözleşmesi takım içinde krize neden olmuştu. İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Inter'in Hırvat futbolcusu Marcelo Brozovic İtalyan kulüp ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini örnek göstererek 5.5 milyon euro talepte bulunmuştu.

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