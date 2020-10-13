Inter, Bayern Münih'ten Eriksen karşılığında Boateng'i almayı planlıyor

İtalyan devi Inter, yaz transfer döneminin sonunda Danimarkalı orta saha Christian Eriksen'i Bayern Münih'e göndererek Alman ekibinden Jerome Boateng'i kadrosuna katma niyetinde.

Tottenham'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılamakta zorlanan Christian Eriksen için sürpriz bir takas gündeme geldi.

Antonio Conte'den beklediği şansı bulamayan orta saha oyuncusu için, Bayern Münih'e takas teklifi yapıldığı ortaya çıktı.

Bild'in haberine göre; İtalyan devi Eriksen karşılığında Bayern Münih'ten tecrübeli stoper Jerome Boateng'i istedi.

FLICK, BOATENG'İ GÖNDERMEYE YANAŞMIYOR

Bu transferin gerçekleşmeme sebebinin ise, teknik direktör Hansi Flick'in 32 yaşındaki stoperi takımda tutmak istemesi olduğu öğrenildi.