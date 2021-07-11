Bir garip medyum! Futbolcuların kalçasına bakıp EURO 2020'yi kazanacak takımı tahmin etti
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Bir garip medyum! Futbolcuların kalçasına bakıp EURO 2020'yi kazanacak takımı tahmin etti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fizikçi ve aynı zamanda medyum olan 63 yaşındaki İngiliz Sam, futbolcuların kalçalarına bakarak EURO 2020 finali hakkında ilginç bir tahminde bulundu. Ada'da 17 yıldır insanların kalçalarına bakıp genellikle doğru tahminlerde bulunan Sam, İngiltere'nin finali kazanacağını gördüğünü söyledi. Sam, Kane ve Sterling'in kalçasını analiz edip, İngiltere'ye kupayı getireceğini öne sürdü.

Kalça okuyarak medyumluk yapan, İngiliz fizikçi 63 yaşındaki Sam, İtalya'yı 3-2'lik bir skorla geçip kupanın sahibi olacağını söyledi. Sam'ın İngiltere'nin Danimarka'yı eleyeceği tahini doğru çıkmıştı.

İnsanların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupaya uzanacak takımı da tahmin etti

"KANE BAŞARILI VE SAVAŞÇI"

Sam, "Kaptan Harry Kane başarılı bir insan olduğunu gösteriyor. Kaptanın kalçası, savaşçı kişiliğini ispatlıyor. Kupayı İngiltere'ye getirecektir" dedi.

İnsanların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupaya uzanacak takımı da tahmin etti

17 YILDIR KALÇA OKUYOR

İnsanların kalçalarını okuyup doğru tahminler verme kabiliyetinden dolayı Sam'a 'Rumpologu' lakabı takıldı. 17 yıldır insanların kalçalarını okuyup gelecekle ilgili bilgiler veren Sam, İngiltere'nin 55 yıllık kupa hasretinin dineceğini iddia etti.

İnsanların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupaya uzanacak takımı da tahmin etti

"STERLİNG GOL ATACAK"

Raheem Sterling'i de inceleyen Sam, "Bu gece bir penaltı ve gol atacak. Çok becerili ve serseri karakterli birisi. Popüler olmasına şaşırmayın. Çok daha başarılı olacak" dedi.

Bir garip medyum! Futbolcuların kalçasına bakıp EURO 2020'yi kazanacak takımı tahmin etti
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Ömer Özarslan
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