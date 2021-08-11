İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 arttı

İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 arttı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık bazda yüzde 42,48 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık bazda yüzde 42,48 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endeks haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,23 artarken işçilik endeksi yüzde 0,40 düştü. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 53,7, işçilik endeksi yüzde 19,88 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,49 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,15 artarken işçilik endeksi yüzde 0,29 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,90, işçilik endeksi yüzde 20,08 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 3,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,49 çıkarken işçilik endeksi yüzde 0,81 azaldı.

Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre 53,06, işçilik endeksi yüzde 19,15 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar euro kar yaptı
BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar euro kar yaptı
En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Zirvenin sahibi yine Ordu
En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Zirvenin sahibi yine Ordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Lionel Messi Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 10:20:59. #1.14#

title