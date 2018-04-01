İnnova, Ibm ile Olan İşbirliğini Anlatıyor

Innova Bilgi Yönetimi Yöneticisi Onur Ekinci, Innova'nın IBM ile olan işbirliğini Wise TV'ye anlattı.

Innova'nın IBM'in sağladığı Power9 ve Power8 sunucularını kullanarak AI çözümleri ürettiğini ifade eden Ekinci, IBM'in platformlarını kullanıp hızlı çözümler ürettiklerini ve GPU donanımları anlamında da IBM'den destek aldıklarını belirtti.