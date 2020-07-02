İngiltere, Venezuela hükümetine altınlarını geri vermeyecek
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İngiltere, Venezuela hükümetine altınlarını geri vermeyecek

Venezuela hükümetinin İngiltere Merkez Bankasının dondurduğu yaklaşık 1 milyar avro değerindeki altın rezervi için açtığı dava reddedildi.

İngiltere, Venezuela hükümetine altınlarını geri vermeyecek
02.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:28

Venezuela hükümetinin İngiltere Merkez Bankasının dondurduğu yaklaşık 1 milyar avro değerindeki altın rezervi için açtığı dava reddedildi.

İngiltere Yüksek Mahkemesinin kararında, İngiltere'nin, Nicolas Maduro yerine "tartışmasız bir biçimde" muhalefet lideri Juan Guaido'yu başkan olarak tanıdığı belirtildi.

Bu gerekçeyle Maduro hükümetinin talebinin dikkate alınamayacağı vurgulanarak davanın reddine karar verildi.

Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankasındaki altınlarının değerinin 930 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Guaido, rezervin iade edilmemesini istemişti

Venezuela yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez Bankasından altınları serbest bırakmasını talep etmişti.

Bu talebi reddedilen Maduro hükümeti, altın rezervini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanmak istediğini belirterek, İngiltere Merkez Bankası aleyhine mayısta dava açmıştı.

Dava dosyasında, altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek paranın, başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına (UNDP) aktarılabileceği belirtilmişti.

Kendini başkan ilan eden Guaido, "altınların başka amaçlarla kullanılacağı" iddiasıyla rezervin iade edilmemesini istemişti.

Devlet Başkanı Maduro'yu görevi bırakmaya zorlamak için yaptırım uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlal edilmemesi konusunda diğer ülkeler, yabancı bankalar ve şirketleri tehdit etmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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