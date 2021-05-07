İngiltere, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi finali öncesi kırmızı listeye aldı

İngiltere, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesi Türkiye'yi koronavirüs açısından 'yüksek riskli' ülkeler arasına dahil etti. Türkiye'ye gidilmemesi istenilen kararı ihlal edenler dönüşlerinde 10 gün otel karantinası ve 1750 sterlinlik masraf ile karşı karşıya kalacak.

İngiltere hükümeti, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali öncesi Türkiye'yi Kovid-19 önlemleri kapsamında 'yüksek riskli' ülkeler arasına dahil etti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyleyerek, "Federasyonumuz finalin İngiltere'de oynanması için UEFA ile görüşüyor. Finale ev sahipliği yapmaya hazırız ancak son kararı UEFA verecek. Bizim aldığımız karar taraftarların Türkiye'ye gitmemesi gerektiği anlamını taşıyor." dedi.

KIRMIZI LİSTEDEKİ ÜLKELER 10 GÜN OTEL KARANTİNASINDAN KALIYOR

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor. Bu otel konaklamasının yaklaşık 1750 sterlinlik masrafını da yolcuların kendisinin karşılaması gerekiyor.

KRİTERLER NELER?

İngiltere, kırmızı liste uygulamasını farklı varyantların ülkeye girişini engellemek adına yaptığını söylüyor.

Listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesine göre belirleniyor.

Bu kriterler arasında, ülkelerin kendi içinde farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeler, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durum ve farklı varyantlara ilişkin takip ile gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.

Son eklemelerle birlikte listedeki ülke sayısı 40'ı geçti. Listede bulunan diğer ülkeler şöyle: