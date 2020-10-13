İngiltere - Türkiye maçı ne zaman? İngiltere - Türkiye U21 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsmında İngiltere ile Türkiye karşı karşıya geliyor. İngiltere - Türkiye U21 maçı hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele Salı akşamı ekranlarda olacak. İngiltere - Türkiye maçı detayları haberimizde. Uluslar Ligi fikstürü...

İngiltere - Türkiye, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarıyla ekrana geliyor. İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de merak konusu oldu. Öte yandan İngiltere ve Türkiye ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. İngiltere - Türkiye maçı şifresiz mi? İngiltere - Türkiye maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

İNGİLTERE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Eleme mücadeleleri kapsamında İngiltere ile mücadele edecek. 13 Ekim 2020 Salı günü Wolverhampton Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele saat 21:30'da başlayacak.

İNGİLTERE - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye ve İngiltere'nin karşı karşıya geleceği karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE U21 KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe A.Ş.), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.)

Defans: Serkan Asan (Trabzonspor A.Ş.), Bünyamin Balcı (FRAPORT-TAV Antalyaspor), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.)

Orta Saha: Erkan Süer (Galatasaray A.Ş.), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Oğulcan Ülgün (Altınordu)

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford FC), Metehan Güçlü (Valenciennes FC), İlker Karakaş (Gençlerbirliği).