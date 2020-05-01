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İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir

İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
01.05.2020 23:03 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:03

İngiltere Premier Lig yönetimi ve kulüplerin yaptığı toplantıdan, 2019-20 sezonunun hükümetin onay vermesi halinde 12 Haziran'da yeniden başlaması kararı çıktı.

İngiltere Premier Lig yönetimi, koronavirüs sebebiyle ara verilen 2019-20 sezonunun akıbeti ile ilgili açıklama yaptı.

Premier Lig yönetimi ve kulüpler arasında yapılan toplantıda, güvenli ve uygun olduğu şartlar oluştuğu zaman 2019-20 sezonunun devam etmesine yönelik olası adımlar ele alındı. Yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yapan 20 kulüp temsilcisi hükümetin onay vermesi halinde 12 Haziran'da Premier Lig'in yeniden başlaması kararını verdi.

Toplantı sonucunda yapılan resmi açıklamaya göre kulüpler, 2019-20 sezonunu kalan maçları tamamlayarak sonlandırmak istiyor.

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