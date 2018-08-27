İngiltere Premier Lig Ekibi Chelsea, 2 Milyar Pound'a Satılıyor

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'yi 2003 yılında Ken Bates'e 140 milyon pound ödeyerek satın alan Roman Abramovich'in son yıllarda İngiltere ile yaşadığı vize sorunları nedeniyle sahip olduğu Chelsea kulübünü 2 milyar pound'a satılığa çıkardı.

Birleşik Krallık vizesi alamayan ve kapısından giremeyeceği bir ülkeye yatırım yapmaktan vazgeçen Rus milyarder, aracı şirket tutarak Mavililer'i 2 milyar pound karşılığında satışa çıkardı.

CHELSEA, ABRAMOVİCH DÖNEMİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI KAZANDI

Londra temsilcisi, Abramovich önderliğinde büyük yatırımlar yaparak 50 sene sonra Premier Ligi, tarihte ilk kez de Şampiyonlar Ligi kazanması başarısı göstermişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de dünyanın en zengin 3. şeyhi olan Manchester City'nin sahibi Şeyh Bin Zayed Nahyan, Liverpool'u da satın almak için 2 milyar pound teklif etmiş fakat 'hayır' yanıtını almıştı.