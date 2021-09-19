Mehmet Ceyhan, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasına sert çıktı: İyilik olsun diye yapmadılar - Haberler Ekonomi
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Mehmet Ceyhan, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasına sert çıktı: İyilik olsun diye yapmadılar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasıyla İngilizlerin ülkemize kolaylıkla gelebilecek olmasıyla ilgili uyarılarda bulundu. "İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı." diyen Ceyhan, "Vatandaşına tatil yapacak yer arıyorlar. Ülkemize girişlerinde çok kontrollü olmazsak varyantları ülkemizde de yayarız. dedi.

İngiltere'de hükümet, koronavirüs kısıtlamaları kapsamında seyahat listesini güncelledi. Buna göre 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede bulunan Türkiye söz konusu listeden çıkarıldı. Böylece İngilizlerin ülkemize gelmelerindeki en büyük engel ortadan kalkmış oldu.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sosyal medya hesabından, İngiltere'nin kararını değerlendirdi. Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu ifadeleri kullandı: "İngiltere, Türkiye ile birlikte 8 ülke/bölgeyi kırmızı listeden amber listeye aldı. 4 Ekim'de de amber ve yeşil liste birleşecek ve gidilecek ve gidilmeyecek ülkeler sınıflamasına geçecek. Özetle kendilerinin kabul ettiği aşılarla tam aşılı olanlar için dönüşte karantina kalktı.

Dilerim Rusların gelişindeki hatayı yapmayız. İngiltere'de dün yeni vaka sayısı 32 bin ve henüz bizde sorun olmayan beta ve gamma gibi çok sayıda varyantın yayılım gösterdiği bir ülke. Ülkemize girişlerinde çok kontrollü olmazsak varyantları ülkemizde de yayarız.

Ülkeye girişlerinde ve 2. günde olmak üzere en az 2 PCR testi istemeliyiz. İngiltere bize iyilik olsun diye kırmızı listeden çıkarmadı. Vatandaşına tatil yapacak yer arıyor. Portekiz'i çıkardı. Gidenlerde vaka artınca tekrar kırmızı listeye aldı. Aman dikkat.

İngiltere bizi kırmızı listeden çıkardı ama, bizde yapılan Biontech/Pfizer aşılamasını bile kabul etmiyor. İkinci listedeki ülkeler ise 4 Ekim'de eklenecek. Yani bizden çok vakası olan bu ülke kendi vatandaşının tatil için buraya gelmesine izin veriyor ama oraya gidecek Türkler aşılı olsa bile, 10 gün izolasyonda kalacak. Hatta ABD'de aşı olanlardan bile sadece ABD vatandaşlarını kabul ediyor."

Mehmet Ceyhan, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasına sert çıktı: İyilik olsun diye yapmadılar
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
izzet Ulas:Bir tükenmediniz arkadaş. Nereye kadar hapis 4 duvar arasında ömrümüzü çürütecegiz. Sanki adam öldürdük.
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