İngiltere-Hırvatistan maçında bir seyirci tribünden düşerek ağır yaralandı

EURO 2020'de Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen'in kalp krizi geçirdiği anın şoku atlatılamamışken bir talihsizlik daha yaşandı. 13 Haziran'da oynanan Wembley Stadyumu'nda oynanan İngiltere-Fransa maçında bir taraftar tribünden düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavisine devam edilen taraftarın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere'nin Hırvatistan'ı 1-0 yendiği maçta talihsiz bir olay yaşandı. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada bir taraftar tribünden düşerek ağır yaralandı.

"GÖREVLİLERİN ONA ULAŞMASI BİRAZ UZUN SÜRDÜ"

Wembley Stadyumu'ndaki görgü tanıkları, adı açıklanmayan seyircinin karşılaşmanın başlamasının hemen ardından düştüğünü kaydetti. Evening Standard'a konuşan bir İngiltere taraftar, "Adamın bacaklarının bariyeri aştığını gördük. Bunun ardından düştü ve yere çarptı. Hareket etmedi. Görevlilerin ona ulaşması biraz uzun sürdü. Olayı gören yakınımızdaki bir adam ağladı" sözleriyle o anları anlattı.

"DURUMU CİDDİ"

Wembley Stadyumu sözcüsü, yaşananları doğrularken, "İzleyiciye olay yerinde müdahale yapıldı. Adam bunun ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi. Konunun tam olarak soruşturulması için UEFA'yla çalışmaya ve durumu takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.