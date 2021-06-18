İngiltere'de perakende satışlar mayısta yüzde 1,4 azaldı
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İngiltere'de perakende satışlar mayısta yüzde 1,4 azaldı

İngiltere'de perakende satışlar mayısta yüzde 1,4 azaldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiltere'de perakende satışlar Mayıs 2021'de yüzde 1,4 geriledi.

İngiltere'de perakende satışlar Mayıs 2021'de yüzde 1,4 geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'den (ONS) yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından perakende satışların gerilediği belirtildi.

ONS verilerine göre, mayıs ayında perakende satışlar yüzde 1,4 azaldı.

Ülkede mayıs ayında süpermarket satışları mayıs ayında yüzde 5,7 gerilerken, gıda dışı perakende satışları ise yüzde 2,3 artış kaydetti.

Uzmanlar salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte tüketicilerin evde yemek yerine sosyalleşmek amacıyla daha çok restoran ve kafelerde buluşmayı tercih ettiğini, bunun da market alışverişlerini düşürdüğünü belirtti.

Tesco Üst Yöneticisi Ken Murphy, İngiltere'de tüketicilerin harcama alışkanlıklarının normalleşmeye başladığını belirterek, insanların artık marketlerden daha sık ama daha az miktarlarda alışveriş yapmayı tercih ettiğini kaydetti.

Merkezi Londra'da bulunan Pantheon Economics'in İngiltere ekonomisti Samuel Tombs ise hükümetin eylül ayı sonunda maaş destek programını sonlandıracak olması ve artan enflasyon da dikkate alındığında hane halkı gelir ve harcamalarının değişebileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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İngiltere'de perakende satışlar mayısta yüzde 1,4 azaldı - Haberler Ekonomi
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