İngiltere'de koronavirüs nedeniyle işe gidemeyen çalışanlara devletten yüzde 80'lik maaş desteği Koronavirüs nedeniyle işe gidemeyen çalışanlara ilişkin açıklama yapan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, "İş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşlarının yüzde 80'i, ayda 2 bin 500 sterline kadar hükümet tarafından karşılanacak" dedi

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, ülke tarihinde ilk kez iş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşının yüzde 80'inin ayda 2 bin 500 sterline kadar devlet tarafından karşılanacağını duyurdu. Sunak, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının etkilerine karşı alınan ekonomik tedbirlere dikkati çekti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com