İngiltere'de işsizlik kasımda yüzde 5'e yükseldi

İngiltere'de işsizlik 2020 yılının kasım ayında yüzde 5'e yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik (ONS) verilerine göre, ülkede işsizlik 2020 yılının kasım ayında yüzde 4,9'dan, yüzde 5 seviyesine yükseldi.

ONS'den yapılan açıklamada ülkede toplam işsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 418 bin artarak toplam 1,72 milyona ulaştığı belirtildi.

Son verilerle birlikte İngiltere'de işsizlik 2015 yılının ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise verilere ilişkin açıklamasında, "Kriz hepimizin beklediğinden çok daha uzun sürdü. İstihdam da her kayıp, bir trajedi demek. Ulusal Sağlık Hizmetlerimiz (NHS) aşılamalarla halkın korunması için çok sıkı çalışırken, biz de işletmeler, bireyler ve aileler için elimizde ne varsa veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınında çalışamayacak durumunda olanlar için verilen maaş destek programını nisan ayının sonunda tamamlanması bekleniyor.

Uzmanlar ülkede yaklaşık 9,9 milyon insanın faydalandığı maaş destek programının sonlanmasının ardından işsizlikte artışın daha da hızlanacağı görüşünde.

Citibank'ın tahminlerine göre, İngiltere'de işsizliğin bu yılın ilk yarısından yüzde 8 ile 8,5 civarına yükselmesi bekleniyor. Kısacası ülkede 1990'lı yıllardan bu yana görülmemiş 2,9 milyonluk bir işsizler ordusunun oluşması bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahmini ise 2021 yılının ilk yarısında işsizliğin 7,75 seviyesine yükselmesi yönünde.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran