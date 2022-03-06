İngiltere'de çılgın maç! Manchester derbisinde City, United'ı farka boğdu
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İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City, sahasında Manchester United'ı 4-1'lik skorla yendi. Mahrez ve De Bruyne'nin golleriyle mücadeleyi kazanan City, ligde üst üste 2. kez kazanarak en yakın rakibi Liverpool'a 6 puan fark attı ve 2. sıraya yükseldi.
İngiltere'de Premier Lig'in 28. haftası dev derbiye sahne oldu. Manchester City, Etihad'da ağırladığı Manchester United'ı 4-1'lik skorla geçti.
DE BRUYNE VE MAHREZ'DEN DUBLE
Manchester City, 5. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçti. Jadon Sancho, 22. dakikada skoru eşitledi. Kevin De Bruyne, 28. dakikada tekrar takımını öne geçti. Riyad Mahrez, 68 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle maçın skorunu belirledi.
LIVERPOOL'A 6 PUAN FARK ATTILAR
Manchester City, ligde üst üste ikinci kez kazandı ve en yakın rakibi Liverpool'a 6 puan fark atarak 69 puana yükseldi. Manchester United ise 47 puanda kaldı.
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