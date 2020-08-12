HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti

Dünyanın en büyük turizm şirketlerinden Thomas Cook'un geçen yıl iflas etmesinin ardından bu yılda İngiltere'nin 30 yıllık turizm şirketi Voyager Travel Direct koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti.

İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
12.08.2020 20:08 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:14

Koronavirüs salgını İngiltere'de bir acentenin daha iflasına neden oldu. 30 yıllık acentesi Voyager Travel iflas etti.

Dünyanın en büyük turizm şirketlerinden Thomas Cook'ın iflas etmesinin ardından benzer bir haber de Voyager Travel Direct'ten geldi. Turizm sektöründe 30 yıldır hizmet veren Voyager Travel Direct, koronavirüs salgını nedeniyle iflas ettiğini açıkladı.

İngiltere'nin en büyük bağımsız seyahat acenteleri grubu Advantage Travel Partnership'te yer alan İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA) üyesi olan Voyager Travel'in bünyesinde; Voyager Travel Direct; Voyager Ski; Frutin Travel, Go Gecko markaları bulunuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu Politika
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı Güncel
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
Bodrum'da kadınların 'Niye bakıyorsunuz' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı 3. Sayfa
Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi 3. Sayfa
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi Politika
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 'acil koduyla' ulusa sesleniş konuşması yaptı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı
Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Son Dakika: Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti
Son Dakika: Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Fahrettin Koca Aylin Nazlıaka Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Yonca Evcimik Ufuk Bayraktar
Spor Can Bartu Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 20:17:32. #1.14#
title