İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Kane'in golüne olay tepki: Sonunda attın

EURO 2020, tarihi geri dönüşler ve sürpriz sonuçlarla büyük bir heyecana sahne oluyor. Turnuvanın favorilerinden İngiltere yoluna dolu dizgin devam ederken İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bu heyecana ortak oluyor. İngiltere'nin Almanya'yı 2-0 yendiği karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip eden Johnson'ın Kane'in attığı 2. gol sonrası, "Harry Kane, sonunda gol attın!" sözleri ülkede geniş yankı uyandırdı.