İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Kane'in golüne olay tepki: Sonunda attın
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Kane'in golüne olay tepki: Sonunda attın

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Kane'in golüne olay tepki: Sonunda attın
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020, tarihi geri dönüşler ve sürpriz sonuçlarla büyük bir heyecana sahne oluyor. Turnuvanın favorilerinden İngiltere yoluna dolu dizgin devam ederken İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bu heyecana ortak oluyor. İngiltere'nin Almanya'yı 2-0 yendiği karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip eden Johnson'ın Kane'in attığı 2. gol sonrası, "Harry Kane, sonunda gol attın!" sözleri ülkede geniş yankı uyandırdı.

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 yenen İngiltere çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmayı büyük ilgiyle takip eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Harry Kane'in golü sonrası verdiği tepki gündem oldu.

"HARRY KANE, SONUNDA GOL ATTIN"

Almanya karşısında takımının ikinci kendisinin ise ilk golünü atan Harry Kane'den herkesin beklentileri oldukça fazlaydı. Boris Johnson'ın da beklentileri fazla olmalı ki, Harry Kane'in attığı gol sonrasında kendisine hakim olamayacak, "Harry Kane, Harry Kane! Sonunda gol attın!" Sözleriyle beklentilerini dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Kane'in golüne olay tepki: Sonunda attın
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