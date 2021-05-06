İngilizler dev finalin İstanbul'dan alınması için başvurdu, UEFA veto etti

Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngilizler, karşılaşmanın İngiltere'de oynanması için başvuruda bulunurken ülkede siyasetçisinden eğitmenine herkes İstanbul karşıtı demeçler verdi. İstanbul'da koronavirüs vakalarının yüksek seyretmesi gerekçe gösterilerek yapılan başvuruya olumsuz yanıt geldi. UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto, "UEFA'nın finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

İngilizler, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da yapılmasını istemiyor. Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak dev finalin Atatürk Olimpiyat Stadı yerine Villa Park'ta oynanması için başvuruda bulundu.

"FİNAL WEMBLEY'E ALINSIN"

Öte yandan kısa bir süre önce İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Clive Efford, "İngiliz taraftarların Türkiye'ye gidip gelmelerine izin vermek, koronavirüs nedeniyle son dönemde aldığımız tüm önlemleri alay konusu haline getirecektir. Bu aşamada özellikle yeni varyantların ortaya çıkması ve aşıların onlara karşı etkili olup olmadığı konusunda endişe duyduğumuz için, bu noktada İstanbul'a gitmelerine izin vermek değmeyecek bir risk. Eğer finalde iki İngiliz kulübü olursa, finalin yerini değiştirmek gayet mantıklı. Chelsea de finale yükseldi, final Wembley'de oynansın. 2022 Şampiyonlar Ligi finali ise Türkiye'ye verilsin." ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE DAHA GÜVENLİ"

Nottingham Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Keith Neal, "Türkiye, koronavirüs açısından sıcak bir bölge. Mayıs ayında da böyle kalacak. İnsanlar kalabalık uçaklarda seyahat edecek, kalabalık havalimanlarından geçecek ve restoranlarda vakit geçirecek. Bu çok riskli. Maçı, durumu daha iyi idare edebileceğimiz Wembley'e taşıyın. İki İngiliz kulübü oynayacaksa, finalin İngiltere'de oynanması daha güvenli olur." açıklaması yaptı.

BAKAN ZAHAWI: "KORONAVİRÜS PASAPORTU OLACAK"

Türkiye'deki tam kapanma, 17 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihte aynı zamanda İngiliz vatandaşlarına denizaşırı seyahatler için izin verilecek. BBC Breakfast'ta konuşan Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, "Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, trafik ışığı sistemini hayata geçirdi. Kırmızı listede 40 ülke var. Sarı ve yeşil liste de olacak. Grant Shapps, bu sistemi tam olarak gelecek hafta açıklayacak. Ayrıca, seyahat edecekler için bir koronavirüs pasaportu da olacak. Test sonuçları, aşı durumları bu pasaporta eklenecek." dedi.

UEFA'DAN AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pedro Pinto; "Şampiyonlar Ligi finalinin Birleşik Krallık'ta olma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA'nın Finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.