İngilizler yine terör estirdi! Bu kez 14-15 yaşlarındaki bir taraftarı öldüresiye dövdüler

Futbol maçları için gittikleri şehirlerde hep olaylar çıkartan İngiliz taraftarlar, bu kez bir çocuğa acımadı. 14-15 yaşlarında olduğu görülen bir çocuğu acımasızca dövdüler. Öte yandan ülke genelinde finalin kaybedilmesiyle de sokaklar adeta savaş alanına döndü.