İngilizler yine terör estirdi! Bu kez 14-15 yaşlarındaki bir taraftarı öldüresiye dövdüler
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İngilizler yine terör estirdi! Bu kez 14-15 yaşlarındaki bir taraftarı öldüresiye dövdüler

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Futbol maçları için gittikleri şehirlerde hep olaylar çıkartan İngiliz taraftarlar, bu kez bir çocuğa acımadı. 14-15 yaşlarında olduğu görülen bir çocuğu acımasızca dövdüler. Öte yandan ülke genelinde finalin kaybedilmesiyle de sokaklar adeta savaş alanına döndü.

Futbolu icat eden ülkenin futbolseverleri yine kendilerine yakışmayacak görüntülere karıştı. İtalya ile oynanan final sonrası stat çıkışında 14-15 yaşlarında bir taraftarı acımasızca dövdüler. Kalabalık grup, genç yaşlı ayırt etmeden herkese saldırdı. Güvenlikler olaylara müdahale etmekte yetersiz kaldı. Vahim görüntü engellenemedi.

İngilizler bunları hep yapıyor! 14-15 yaşlarındaki bir taraftarı öldüresiye dövdüler

ÜLKE KARIŞTI

İngiltere'de Londra başta olmak üzere her yer karıştı. Taraftarlar adeta şehri yağmaladı, esnaflar büyük zarara uğradı. Koronavirüs vakalarının arttığı ülkede bu görüntüler gelecek için endişe yarattı.

İngilizler bunları hep yapıyor! 14-15 yaşlarındaki bir taraftarı öldüresiye dövdüler
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