İngiliz taraftarlar, cinsel ilişki sırasında David Beckham'ı düşünüyor

İngiltere'de 2 bin kişinin katılımıyla yapılan "Cinsel ilişki sırasında hangi futbolcuyu düşünüyorsunuz?" anketinde David Beckham, ilk sırada yer aldı. Beckham'ı sıralamada Cristiano Ronaldo ile Harry Kane takip etti.

ABD ekibi Inter Miami'nin sahibi İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham, taraftarlar arasında cinsel ilişki sembolü olarak görülüyor.

İngiltere'nin her yerinden 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Cinsel ilişki sırasında hangi futbolcuyu düşünüyorsunuz?" anketinde 45 yaşındaki Beckham, ilk sırada yer aldı. Ankette Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ikinci sırayı alırken, en çok oy alan 3. isim ise Tottenham'ın golcüsü Harry Kane oldu.

MESSİ 5. OLDU, MESUT LİSTEYE GİREMEDİ

Lionel Messi, ilk 5'te yer alırken Barcelonalı diğer bir yıldız Gerard Pique ilk 10'a giremedi. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ise 20 kişilik listenin dışında kaldı.