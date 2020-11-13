İngiliz şarkıcı Pixie Lott: Messi'nin West Ham'da oynamasını hayal ediyorum

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'ın büyük bir hayranı olan ve 2017 yılında West Ham'ın Everton'a karşı oynadığı maçın devre arasında konser veren İngiliz şarkıcı, Pixie Lott hayalinin Messi'yi tuttuğu takımda oyması olduğunu söyledi.

West Ham'a bağlılığıyla bilinen İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Pixie Lott, Lionel Messi ile ilgili en büyük hayalini anlattı.

Taraftarı olduğu West Ham takımının kiminle sözleşme imzalamasını istersiniz sorusuna Lott, "Tabi ki öncelikle Lionel Messi. Kendisi olağanüstü bir futbolcudur ama ayrıca Ronaldo ve Neymar'ı da isterim. Bu üçü ile şampiyonluğu kazanırız" diye cevap verdi.

FAVORİ FUTBOLCUSU SOUCEK

Pixie Lott, favori futbolcunuz kim sorusuna ise Tomas Soucek diye cevap verdi. Ünlü şarkıcı, Tomas'ın olağanüstü bir kişiliğe sahip olduğunu takımı için çok çalıştığını ve çok eğlenceli bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.